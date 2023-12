ÜLEVAADE ⟩ Sõjapinged viisid Iisraeli ja ÜRO lepitamatult tülli

Iisraeli välisminister Eli Cohen teatas teisipäeva hilisõhtul ühismeedia vahendusel, et riik on otsustanud tühistada okupeeritud Palestiina territooriumil läbiviidavate ÜRO humanitaaroperatsioonide juhi Lynn Hastingsi viisa. ÜRO ametnik kutsus pärast relvarahu lõppemist üles vabastama kõiki pantvange ning pakkuma rohkem abi Palestiina tsiviilelanikele.

«Iisraeli sõjalised operatsioonid on laienenud Gaza lõunaossa, sundides kümneid tuhandeid toitu, vett, varjupaika meeleheitlikult vajavaid inimesi juba niigi kokkusurutud pindadele,» ütles Hastings. «Mitte kuskil Gazas pole turvaline, mitte kuskile ei ole minna. Gaza elanikele abi viimiseks vajalikke tingimusi ei ole olemas. Me näeme umbselt täis varjupaiku, viimase vindini viidud tervishoiusüsteemi, puhta joogivee ja sanitaartingimuste puudumist, inimesed on vaimselt ja füüsiliselt väsinud,» lisas ta, kutsudes üles laiendama humanitaarabi ligipääsu Gaza elanikele.