Venelaste kaotused on neil päevil üsna massiivsed ja küündivad järjekindlat üle tuhande sõduri, kuna nad üritavad iga hinnaga saavutada Avdijivka piirkonnas olulist läbimurret. See näitab ainult Venemaa hoolimatust oma kodanike suhtes ja iga elava hinge suhtes üldiselt. 140 miljoni elanikuga riigil on küll ja veel kahuriliha, mida sõjaahju saata.

Paraku ei peeta Venemaal isegi Teise maailmasõja miljonitesse ulatunud kaotusi sõjakahjudeks, vaid pigem kangelaslikkuse musternäiteks. See tähendab, et Venemaal on nii materiaalset kui moraalset ressurssi rindel kasutamiseks veel küllaga ja selles kasutegur ei pea olema sugugi suur. Ühtlasi on see muidugi märk, et venelased kulutavad oma jõudu rindel üsna olulisel määral ja iga selline päev vähendab nende võimekust.