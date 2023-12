Oligarh Abramovitši lapsed kasutasid sanktsioonidest möödahiilimiseks Leedu passe

Siena uurimust vahendanud Leedu avalik-õigusliku ringhäälingu LRT kohaselt on Leedu pass Arkadi ja Anna Abramovitšil ning nad kasutasid seda analüütikute hinnangul selleks, et pääseda mööda sanktsioonidest, mille EL kehtestas oligarhile mullu seoses Venemaa agressioonisõjaga Ukrainas. Abramovitši lapsed olid kaasatud ärimehe varade haldusstruktuuri muutmisesse.

Ajakirjandusliku projekti Cyprus Confidential käsutusse jõudnud dokumendid näitavad, et vähemalt ühes Roman Abramovitši kümnest varahaldusfondist on märgitud kasusaajateks tema kaks Leedu kodakondsusega last.