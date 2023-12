Iisraeli armee vilistas luurehoiatustele Hamasi 7. oktoobri veresauna kohta

Veelgi enam - selgus, et Hamasi rünnaku ajal piirkonnas valvet pidanud armeeüksused ei teadnud festivalisti midagi. Veresauna esimestel tundidel helistasid peokorraldajad ohvitserile, kellega nad olid suhelnud, kuid neile öeldi, et ametivõimud on segaduses ja nad peavad ise hakkama saama. Tulemuseks oli see, et terroristid mõrvasid umbes 360 festivalil osalejat ja veel vähemalt 40 võeti pantvangideks Gaza sektorisse.