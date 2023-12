MARIKA VILLA ⟩ PISA ja pisarad

Mitte ainult Saksa hariduspoliitikuil ei värisenud põlved, kui Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) tõi teisipäeval pressimaja saalis avalikkuse ette värske kokkuvõtte liikmesriikide 15-aastaste õpilaste koolis omandatust. Ka õpetajad ootasid põnevusega, millise tulemuse tõid seekord iga kolme aasta järel tehtavad testid. Täpsemini, kas kriitika haridussüsteemi suhtes on leidnud tõestust või oli nurisemine põhjuseta ja PISA näitab, et on «paremini kui eelmine kord».