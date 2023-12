INTERVJUU ⟩ Venemaa invasiooni õppetunnid võivad julgustada Pekingit Taiwanil

Enamik Aasia riike toetas Venemaa invasiooni hukkamõistvat ÜRO resolutsiooni ja valitseb üldine arvamus, et rahvusvahelist õigust rikkuv invasioon on vastuvõetamatu.

Ainult viis riiki – Jaapan, Lõuna-Korea, Austraalia, Uus-Meremaa ja Singapur, lisaks Taiwan – on sanktsioonirežiimiga ühinenud. Ühest küljest mõistavad Aasia riigid invasiooni hukka, teisalt aga kardavad paljud neist sanktsioonide kehtestamist, sest neil on Venemaaga tihedad majanduslikud sidemed.

Paljud Aasia riigid on mõistnud, et sõda võib puhkeda ka 21. sajandil. Olime mures võimalike kokkupõrgete pärast Taiwani väinas juba enne, kui Venemaa alustas oma invasiooni Ukrainasse.

Aga nüüd usub üha enam inimesi, et Hiina võib mõne aasta jooksul Taiwanisse tungida ja see on põhjus, miks paljud Aasia riigid on diplomaatilistes avaldustes esinenud üleskutsetega stabiilsuse säilitamiseks Taiwani väinas.