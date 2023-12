Erinevalt peaaegu kõigist teistest Ukraina piirkondadest tunnevad paljud Taga-Karpaatia inimesed riigi idaosas möllava sõjaga vähe seost. «See ei ole meie sõda,» ütlesid The Guardianile Bodalovo külas elavad 60. eluaastates kaks toekat meest, János ja Béla. See on aga lause, mida Taga-Karpaatias on ikka ja jälle kuulda.