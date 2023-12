Piltidelt on näha mitmeid kümneid aluspükstes põlvitavaid mehi, kellel on silmad ja käed kinni seotud. Neid valvavad Iisraeli sõjaväe (IDF) relvastatud sõdurid.

Pole aga täpselt teada, kellega on kinnipeetavate näol tegemist. Osa Iisraeli aktiviste arvab, et tegemist on massilise Hamasi terroristide allaandmisega. «Aitäh jumal, tänu massilisele Hamasi terroristide allaandmisele Gazas, saab juudi rahvas alustada hanukat naeratusega,» kirjutas Hillel Fuld ühismeedias. «See peaks olema esimene paljudest. Aitäh, IDF!»