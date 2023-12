Armeenia teatas eile, et loobub oma kandidatuurist järgmisel aastal toimuva ÜRO kliima-tippkohtumise COP29 korraldamiseks. See on samm naaberriigiga suhete normaliseerimiseks pärast septembris toimunud sõda Mägi-Karabahhis, mille järel saavutas Bakuu vaidlusaluse enklaavi üle kontrolli.