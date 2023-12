Iisraeli minister kaotas Gazas poja

«Sa sündisid 25 aastat tagasi, kui ma teenisin aega Golanis. Ma kiirustasin Golani kõrgendikult tagasi, kuid jäin hiljaks. Ühel perereisil sa ütlesid mulle, et igatsesid aastaid mind taga. Ma vastasin sulle, et olin kindel, et su ema oli sinu jaoks kogu aeg olemas - olin väga uhke ja õnnelik, et sul oli väga eriline suhe oma ema ja õdede-vendadega,» rääkis isa poja matustel. «Kui sa suureks said, imetlesin su tõsidust, kuid ka huumorimeelt ja totakust. Sionism oli sinu jaoks eluviis,» ütles Eisenkot.