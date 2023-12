Valge Maja nöökis Putini teadet uuesti kandideerimisest

«Noh, see saab küll olema üks erakordne võiduajamine, kas pole?» ütles riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby vastuseks ajakirjanike küsimusele Putini kandideerimisteate kohta.

«See on kõik, mida mul on asja osas öelda,» lisas Kirby.

Putin teatas eile, et osaleb 2024. aasta märtsis toimuvatel presidendivalimistel. Nagu Kirby kommentaar mõista annab, on üsna üheselt selge, et autoritaarse riigipea võidus pole erilist kahtlust.