Ajakiri Time valib igal aastal välja aasta inimese ja 12 mõjukat naist, kes läbi oma eriala on aidanud ja toetanud inimesi enda ümber ning kaugemalgi.

Ajakirja Time aasta inimene on alati oodatud maamärk, sest annab märku, kelle isikuomadused ja millised teemad on ühiskonnas hetkel aktuaalsed. Sel aastal valiti aasta persooniks Taylor Swift, kes lisaks edukale loomingulisele karjäärile ei pelga kasutada oma mõjukust ka endast vähem privilegeeritute aitamiseks, nagu ebaõigluse all kannatavad naised või ebatraditsioonilise seksuaalse sättumusega inimesed.