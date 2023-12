Vene okupandid jätkavad edenemist Avdijivkast põhjasuunal, Bahmutist lõunas käivad lahingud Klištšijivka kõrgendike pärast. Vene väejuhatus on saavutanud mitmes kohas massiivse ülekaalu, kuid pole suutnud seda seni realiseerida. Olukord on keeruline ka sellistes kohtades, kus rindejoonel pole muutusi ja mis pole varem olulisel määral tähelepanu all olnud, kirjutab riigikogu liige ja sõjavaatleja Igor Taro (Eesti 200) oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.