EL-i uus tehisintellekti määrus keelab põhiõigusi ohustavad süsteemid

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et tehisintellekt juba muudab meie igapäevaelu ning see on alles algus. «Tehisintellekti arukas ja laialdane kasutamine võib tuua meie majandusele ja ühiskonnale tohutut kasu. Seepärast on mul väga hea meel Euroopa Parlamendi ja nõukogu poliitilise kokkuleppe üle. EL-i tehisintellekti reguleeriv õigusakt on esimene terviklik tehisintellekti käsitlev õigusraamistik kogu maailmas. Seega on see ajalooline hetk,» märkis ta.