Pariisi luksushotellis Ritz kaduma läinud 750 000 eurot väärt teemantsõrmus leiti eile tolmuimejast. Sõrmuse omanik on Malaisia ärinaine, kes esitas reedel politseile pärast sõrmuse kadumist kaebuse, sest kahtlustas, et mõni hotellitöötaja on selle varastanud.