Iraan ei lase Sahharovi preemia laureaadi lähedasi tseremooniale

Mahsa Amini oli noor naine, kelle kombluspolitsei surnuks peksis, kuna ta liikus tänaval ilma kohustusliku peakatteta. See tõi kaasa ulatuslikud meeleavaldused. Euroopa Parlament valis 2023. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna laureaadiks just Mahsa Amini ja Iraani naised, kes tulid režiimi vastu tänavatele loosungiga «Naine! Elu! Vabadus!».

«On oluline, et Mahsa Amini perekond jõuaks Euroopa Parlamenti Strasbourgis, et võtta vastu Sahharovi auhind,» ütles Paet. «See auhind on pühendatud neile vapratele Iraani naistele, kes on kaotanud oma elu, võideldes just sellise represseeriva Iraani valitsuse vastu, kes oma kodanike vabadusi ning õigusi piirab,» lisas ta.