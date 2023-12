Teadmata kohta viidud Navalnõiga pole juba päevi mingit sidet

«Nad tulid just välja IK-6-st Melehhovos ja ütlesid advokaadile, et vang Navalnõi pole enam nende kinnipeetavate nimekirjas,» kirjutas Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš sotsiaalmeediakeskonnas X. «Nad keelduvad ütlemast, kuhu ta on üle viidud.»