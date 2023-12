ÜLEVAADE ⟩ Põgenikke kartev Egiptus hoiatab Iisraeli punase joone ületamise eest

Rafah’ piiripunkti ümbrus on Gaza sektori elanikele viimane ohutu koht üha enam lõuna poole liikuvate Iisraeli rünnakute eest, kuid kümnete tuhandete inimeste koondumine piirkonda on muutnud olukorra keerulisemaks.

«Tänavad tunduvad metsikud, eriti pimedas – mõningaid abikolonne on rüüstatud ja ÜRO sõidukeid on kividega loobitud. Ühiskond on täieliku kokkuvarisemise äärel,» märkis ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni (UNRWA) Gaza haru direktor Thomas White sotsiaalmeedias.