«Ungari seisukoht on, et kui me tahame anda Ukrainale toetust, geopoliitilist signaali, siis anname – aga selleks ei ole liikmelisus. Jätame liikmelisuse selliseks, nagu see on,» ütles Orbán täna hommikul avaldatud intervjuus Ungari valitsusmeelsele väljaandele Mandiner.