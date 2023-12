POSTIMEES STRASBOURGIS ⟩ Hispaania peaminister sai Euroopa Parlamendilt kõva peapesu

«Eesistumise käigus on EL astunud mitmeid edusamme, sellele viidati ka siin. Meil on olnud mitmeid õigusloome algatusi, mis puudutavad kriitilisi toormaterjale, rohe- ja digitehnoloogiat, tehisintellekti õigusloomet – me peame kaitsma oma kodanikke ja samuti kaitseme põllumajanduse kaasajastamist,» rääkis parlamendi ette astunud Sánchez kuue kuu saavutustest. «Euroopa Parlamenti võib siin õnnitleda kokkulepete eest, mida oleme saavutanud.»

Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola avaldas lootust, et allesjäänud eesistumisajaga suudetakse ära lahendada veel põletavad rändeküsimused, kuna tema sõnul ootavad inimesed neilt tulemusi. Rändeteema olulisust rõhutas ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. «Viimase kuue kuu jooksul on surve meie välispiiridele suurenenud: mitte ainult Vahemerel, vaid ka Atlandi ookeani ääres ja viimasel ajal ka Soome idapiiril. Tegemist on brutaalse hübriidrünnakuga, mille taga on Venemaa. See on jällegi tõend, et tegemist on üleeuroopalise probleemiga, mis vajab üleeuroopalist lahendust,» märkis Leyen. «Tegemist on organiseeritud kuritegevusega rahvusvahelisel tasandil.»