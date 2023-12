Enne Talibani võimuhaaramist 2021. aastal oli Afganistanis 23 riiklikku naiste turvakeskust, kuhu soovägivalla alla kannatajad said peitu minna. Nüüd ei ole neist enam ühtki alles, seisab ÜRO raportis.

Talibani valitsuse ametnikud ütlesid ÜRO Afganistani abimissioonile, et selliseid varjupaiku ei ole, sest need on Lääne leiutis.