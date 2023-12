Putini köhimisest katkestatud jutust jäi kõlama sõnum, et Venemaa eesmärgid Ukrainas ei ole muutnud ja need on endiselt «Ukraina denatsifitseerimine, demilitariseerimine ja selle erapooletu staatuse» saavutamine. See kinnitab, et Putin on valmis pikaks sõjaks Ukrainas.