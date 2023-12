Brüsseli aja järgi kella 18.30 paiku pressi ette astudes sai tippkohtumisel Eestit esindav peaminister Kaja Kallas võiduka naeratuse saatel teatada: «Võitlesime mis me võitlesime, aga välja võitlesime. Ausalt öeldes olen isegi üllatunud, et me suutsime.»