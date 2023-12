«Varjupaigataotlejate arv on kasvanud päris suureks,» ütles piirivalveülem Jussi Vainikka reede päeval ajakirjanikele. Tema sõnul ootab Venemaalt saabunute hinnangul teisel pool piirile saabumist mõnikümmend kuni sadakond potentsiaalset asüülitaotlejat. Peamiselt on tegemist heas vormis meestega, on ka naisi. Ühtegi last ei märgatud.