Ukraina raha küsimust asusid neljapäevaks-reedeks ülemkogule saabunud ELi liikmesmaade peaministrid ja presidendid arutama neljapäeva hilisõhtul kergelt eufoorilises õhkkonnas. Sotsiaalmeediat täitsid ukrainlaste ja moldovlaste rõõmusõnumid teatest, et nende riikide liitumiskõnelused algavad. Ka Gruusiat rõõmustas kandidaatmaa staatus.

Laienemist puudutavad sümboolse väärtusega otsused olid need, mille kättesaamist enne ülemkogu peljati. Need vajasid ühehäälsust ja Ungari peaminister Viktor Orbán oli korduvalt deklareerinud, et tema toetust Ukraina liitumisläbirääkimistele palumine ei saa.