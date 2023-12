Armee: Iisraeli sõdurid lasid eksimuse tõttu maha kolm pantvangi

«Lahingute ajal Shejaiyas pidas IDF (Iisraeli kaitsevägi) kolme iisraellasest pantvangi ekslikult ohuks. Seetõttu tulistasid sõdurid nende suunas ja nad said surma,» teatas armee, väljendades sügavat kahetsust traagilise intsidendi pärast.

Iisrael vastas vasturünnakute, pommitamiste ja Gaza sektorisse maavägedega sissetungiga. Enklaavis võimul oleva Hamasi terviseministeeriumi kohaselt on Iisraeli rünnakutes hukkunud enam kui 18 700 inimest.

Iisraeli valitsus on korduvalt rõhutanud, et kõigi pantvangide kojutoomine on nende sõjategevuse üks peamisi eesmärke.