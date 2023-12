Putin lubas Venemaa valimistesse sekkumise eest karmi karistust

«Me kaitseme oma rahva vabadust, nende suveräänsust, nende õigust valida oma tulevik. Üksnes rahvas, ja vaid Venemaa rahvas, on see, kes on meie riigi jõu allikas,» ütles ta.

Eelmisel nädalal teatas ta, et kandideerib viiendat korda presidendiks 2024. aasta märtsivalimistel. Kahtlust tema võidus ei ole, kuna pea veerand sajandit võimul olevana on opositsioon tema juhtimise all sisuliselt hääbunud. Enamik vene opositsionääre on kas eksiilis, kõrvaldatud eri moel või vangis, nagu näiteks tema üks häälekamaid vastaseid Alekseki Navalnõi.