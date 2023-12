AK ⟩ Läti sai jõulukingiks uued elektrirongid

Lõppev aasta on kulgenud Lätis uhiuuel laululaval üldlaulupidude 150. aasta juubelipidustuste tähe all ja uue valitsuse ootel. Üldlaulupidu pole mitte ainult võimalus kuulata ja näha rahvuskultuuri aardeid, vaid sel ajal on lätlastel kogu maailmast põhjust kodumaal käia ja parema tuleviku üle arutada.