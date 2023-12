Vandekohus: Trumpi endine advokaat ja New Yorgi eksmeer Rudy Giuliani peab tasuma hiigelhüvitist

Kaheksast inimesest koosnenud föderaalne vandekohus otsustas, et Ruby Freeman ja tema tütar Wandrea «Shaye» Moss saavad kumbki üle 16 miljoni dollari hüvitist laimu eest, lisaks kumbki veel 20 miljonit dollarit emotsionaalse läbielamise eest ning täiendavalt veel 75 miljonit dollarit kahjutasu.

Augustis leidis USA ringkonnakohtunik Beryl Howell, et tänaseks 79-aastane New Yorgi eksmeer on süüdi Fultoni maakonna valimisjaoskonna töötajate laimamises oma 2020. aastal valimiste kohta öeldud valedega endise vabariiklasest riigipea Donald Trumpi nimel.