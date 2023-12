OOTAMATU SÕPRUS ⟩ Briti peaminister leidis Itaalia kolleegist endale hingesugulase

Viimase aasta jooksul toimunud lääneliidrite tippkohtumistel on tihti koos kaamerate ette jäänud lõbusas tujus Briti peaminister Rishi Sunak koos oma Itaalia kolleegi Giorgia Meloniga. Poliitikavaatlejate sõnul on ilmselge, et kaks valitsusjuhti saavad hästi läbi, kuid lisaks heale keemiale võib tekkinud liidus märgata peidetud kasusid mõlemale poolele.