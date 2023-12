Putin: Venemaal ei ole põhjust ühegi NATO riigiga sõdida

«Suure riigi, NATO riigi, enamgi veel – NATO ainuomaniku, sest NATO kuulub Ühendriikidele, kogu organisatsioon on tema tagahoov, president peaks aru saama, et Venemaal ei ole põhjust ega huve, ei geopoliitilisi, majanduslikke ega sõjalisi, sõjaks NATO liikmesriikidega,» sõnas Putin.

«See on täielik mõttetus. Ma arvan, et (USA) president (Joe) Biden mõistab seda. See on lihtsalt kõnekujund, mille eesmärk on õigustada nende (USA) ekslikku poliitikat Venemaa suunal,» sõnas Putin kommentaariks Bideni avaldustele, et Venemaa võib rünnata NATOt, kui teda Ukrainas ei peatata.