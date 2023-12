Enamik Iraani bensiinijaamu on küberrünnaku tõttu suletud

Televisiooni teatel on jaamad suletud n-ö tarkvaraprobleemi tõttu, inimesi kutsutakse mitte tormama bensiini võtma jaamadesse, mis veel töötavad.

Iisraeli sidemetega häkkerirühmitus, kes nimetab end nn röövvarblasteks (The Predatory Sparrow), on võtnud vastutuse toimuva eest, vahendab Haaretz. Nende kohaselt hoiatas rühmitus eelnevalt Iraani hädaabiteenistusi ette ja otsustas mitte võtta sihikule kõiki bensiinijaamu, säilitamaks teatavat võimet hädaolukordadele reageerida. Samas väitis rühmitus, et suudab vajaduse korral ka selle täielikult peatada.