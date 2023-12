Alates esimeste koroonaviiruse vaktsiinide heakskiitmisest 2020. aasta lõpus on ELi riigid ühiselt ostnud 1,5 miljardit doosi vaktsiini. Kokku on ELi riigid ära visanud keskmiselt 0,7 vaktsiinidoosi iga riigi elaniku kohta, selgub Politico arvutatud andmete põhjal.

Edetabelit kroonib Eesti, kus on ära visatud rohkem kui üks doos (1,10) vaktsiini elaniku kohta. See teeb vaktsiinidooside koguarvuks 1 497 724. Eestile järgneb Saksamaa, kes on muu hulgas ka ära visanud suurima koguse vaktsiinidoose. Kogu Euroopa Liidu kontekstis tähendab see rohkem kui 312 miljonit hävitatud vaktsiinidoosi.