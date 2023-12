HULK RIKKUMISI ⟩ Vaatlejad täheldasid Serbia valimistel häälte ostmist, valimiskastide toppimist

Samuti on opositsioon seadnud kahtluse alla valimiste legitiimsuse. Süüdistuste kohaselt lubas valitsus suurusjärgus umbes 40 000 registreerimata valijat naaberriigist Bosniast tulla valimispäeval ebaseaduslikult pealinna Belgradi oma häält andma.

Opositsioon kutsus üles suurtele meeleavaldustele täna hilisõhtuks Belgradi tänavatele, et protestida valimistulemuste vastu.

Valitsus on süüdistused tagasi lükanud, peaminister Ana Brnabić ütles, et need esitati vaid kaose tekitamiseks.