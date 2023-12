24-aastane psüholoogiamagister on selles mõttes erandlik paljudest oma kolleegidest, et ta elab ise aeg-ajalt kaevikuelu koos sõduritega. Tema sõnul saab sõdurit paremini aidata see sõjaväepsühholoog, kes on ise kogenud sõduriga samu asju.