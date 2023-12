Islandi teadlane: laavat voolab lõhest koguni kolmes suunas

«See sõltub sellest, millises suunas laavavool läheb. See võib üsna lühikese aja jooksul jõuda mõne suure taristuobjekti lähedale,» märkis teadlane, avaldades heameelt tõkete üle, mida suudeti viimastel nädalatel Svartsengi ja Bláa lónidi juurde püstitada.

Laavat voolab lõhest nii põhja kui ka lääne poole ning praegu näib, et väga tugev hoovus on ka ida suunas,» raporteeris Þórðarson. Laavat voolab ühes tunnis poole kuni ühe kilomeetri võrra edasi.

Samas nentis ta, et endiselt on kaks linnalist asulat ohus. «Põhja suunduv voog võib liikuda Reykjanesbrauti (kiirtee, mis kulgeb mööda Reykjanesi poolsaare põhjakallast pealinna poole - toim.) suunas ja tagasi Voguri poole, seega on meil kaks linnapiirkonda, mis on teatud ohus,» ütles teadlane.

Þórðarsoni sõnul on kõige parem stsenaarium, kui laava voolaks võimalikult palju loodesuunas, Svartsengist põhja pool on lohud, mis võivad vastu võtta päris palju laavat,» ütles ta, kuid nentis, et piirkonnas on siiski olulised veetorud, mis võivad sattuda ohtu.

Vulkanoloogi sõnul on hetkel positiivne, et tuule suund on soodne ning viib vulkaanist levivad väävliaurud elanikkonnast eemale.