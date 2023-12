Soome kodus avastati uut liiki prussakas

«Me, inimesed, tekitame selle probleemi ise,» nentis Mutanen. Tema sõnul on senimaani veel tegemist juhuavastusega, kuid sellegipoolest tuleb olla tähelepanelik. «Leitud isend on isane, mis on hea märk, sest paljud emased prussakad on võimelised paljunema ka ilma isaseta. Kui see oleks olnud emane, on võimalik, et ta oleks juba paljunenud,» rääkis Mutanen.