FT: kui sõda jääb 2024. aastal ummikusse, võib aeg soosida Venemaad

«Praegu tuntakse muret, et kui 2023. aasta oli Ukraina vastupealetungi aasta, siis 2024. aasta on aasta, mil naaseb rünnaku juurde Venemaa. Halvim stsenaarium on, et kui Lääne abi lõpeb, võib Ukraina olla kuni suveni tõsistes raskustes. Endiselt on tõenäolisem, et lepitakse kokku uues Lääne abipaketis. Sellest peaks piisama Putini väe heidutamiseks, kui see läheb pealetungile. Kuid isegi juhul, kui sõda jääb 2024. aastal ummikusse, võib aeg soosida Venemaad,» kirjutas FT.