AHVATLEV AMPS ⟩ Enamasti maha põletatud Rootsi jõulusokku õgivad tänavu näljased linnud

Gävle jõulusokk ehk rootsi keeles Gävlebocken pannakse tavaliselt püsti esimeseks advendiks, kuid nende 57 aasta kestel, mil õlgkuju on linna ehtinud, on see uue aastani vastu pidanud vaid 19 korral ehk huligaanid ja naljamehed on sellele tikkudega ligi pääsenud rohkem kui igal teisel aastal, tõi välja The Local. Seejuures on sokk puhuti tuleroaks langenud vaid mõni päev pärast püstitamist.