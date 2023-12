Sõjaline nõustaja peab kohalikke kõigepealt veenma oma nõuannete vajalikkuses

Nõnda iseloomustab Aus üht põhilist väljakutset tema kui kurdide sõjalise nõustaja jaoks Erbilis. «Kui sa küsid kohalikult sõjamehelt, et mida me hakkame koos tegema, ütleb ta, et mida meil siin koos teha, meil on kõik hästi. Andke meile relvi, raha ja inimesi juurde,» ütleb ta. «Kõrvalt tulija ja neutraalse isikuna näed sa süsteemi vigu ja siis on sinu ülesanne kujundada olukord selliseks, et ka tema neid vigu näeks.»