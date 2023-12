Demokraatia sõjas: Ukrainas ollakse üksmeelel valimiste mittekorraldamise suhtes

Alguses pidid Ukraina parlamendi ehk ülemraada valimised toimuma sel sügisel. Kuid et sõda kestab endiselt ja riigis on sõjaseisukord, lükati valimised määramata ajaks edasi, nii et praegused parlamendiliikmed on Ukraina ajaloo kõige kauem ametis olnud seadusandjad. Valimiskalendris on järgmiseks presidendivalimised, mis peaksid põhiseaduse järgi toimuma märtsis. Siiski on väga ebatõenäoline, et ukrainlased lähikuudel endale järgmise presidendi valivad.