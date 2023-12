FPV-droonid on ühekordsed ja tabavad külge kinnitanud lõhkeainega täpselt seda objekti, mille pihta operaator drooni juhib. Neid väikeseid ja odavaid kamikaze-droone, mis maksavad suurusjärgus 400-500 eurot, hakati sõjas kasutama tänavu kevadel. Massilisemalt ilmusid need rindele alates sügisest.

Tänaseks hävitavad FPV-droonid sihtmärke juba rindejoonest 20 kilomeetri kaugusel. See on müstiline, millise arengu on FPV-droonid teinud lühikese ajaga ning kuidas nad on muutnud olukorda rindel, sest enam ei või kummagi poole sõdurid olla hetkekski oma julgeolekus kindlad.