Tsahkna The Guardiani arvamusloos: maailma ähvardab impeeriumite jõupoliitika naasmine

«Meie reeglipõhine maailm on rahu triumf sõja üle. Vähemalt nii on seda lugu räägitud viimased kaheksa aastakümmet,» alustab Tsahkna oma kirjutist. «Ometi ei usu üha rohkem inimesi kogu maailmas enam sellesse loosse. Selle lubaduse on purustanud täiemahulise agressiooni naasmine Venemaa tegevuse tulemusel üheskoos kogu maailmas süveneva ebastabiilsusega. Oleme tunnistajaks õudustele, mille see süsteem pidanuks juba ammu kõrvaldama.»