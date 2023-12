Nii usuvad USA ametnikud, et Kiievi eesmärk peaks olema kaugmaa droonide ja rakettide võimekuse piisav arendamine, et Ukraina mõjuks Moskvale usutava ohuna, mis võimaldaks järgmise aasta lõpus või ülejärgmisel aastal asuda Venemaaga sisulistele läbirääkimistele, kirjutab The New York Times.