OHU KORRAL KAAGUTA ⟩ Brasiilia vangla pani koerte asemel kurikaelu valvama haned

Kõnealuses kinnipidamisasutuses toetab valvurlindude kasutamist ka ümbritsev keskkond. «Mis puutub São Pedro de Alcantarasse, siis seda asukohta on iseenesest lihtne jälgida, kuna öösiti on väga vaikne. Isegi päeval, nagu näha, on tegemist väga vaikse kohaga ja öösel seda enam… Ma arvan ka, et üksuse logistika ja kuidas see oli üles ehitatud soodustab niisugust turvamist hanekarjaga,» rääkis Reutersile vanglajuht Souza.