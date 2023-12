ANALÜÜS ⟩ Etioopia kodusõja vinduvad järelmid ennustavad uut suurt verevalamist

Maailmas kestab praegu kokku üle 110 relvastatud konflikti, mida seirab Genfi Akadeemia veebikeskkond RULAC (Rule of Law in Armed Conflict). 2020. aastal lahvatas Etioopia põhjaosas ootamatu kodusõda, mis mullu novembris poolte sõlmitud vaherahu järel vaibus. Kuidas aga järjekordne pinna all hõõguv konflikt tekkis, mis rolli mängis selles 2018. aastal võimule saanud peaminister Abiy Ahmed ning mis seisus on riik praegu?