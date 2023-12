ÜLEVAADE ⟩ Prantsuse parlament tegi sisserännanute elu karmimaks

Siseminister Gerald Darmanin ütles vahetult pärast tema ministriportfellist pärit seaduse vastuvõtmist, et praegu on ranged meetmed vajalikud. «Ninapidi ainult Pariisi kesklinnas kinni olles ei ole võimalik lahendada ülejäänud Prantsusmaal elavate prantslaste probleeme.»

Olukorra muutis sisepoliitiliselt plahvatusohtlikuks aga see, et viimasel minutil tulid president Emmanuel Macroni tüüritud vähemusvalitsuse toetuseks opositsiooni hääled ka parlamendis kõige paremal äärel paiknevatelt poliitikutelt, kes tegutsesid Marine Le Peni taktikepi all.