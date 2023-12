Vene okupandid on pealetungil kogu rinde ulatuses ning kõige keerulisem on olukord Bahmuti, Avdijivka ja Kupjanski piirkonnas. Siiski pole laiaulatuslik venelaste läbimurre rindel hetkel tõenäoline, kuigi mitmes kohas on neil õnnestunud ukrainlasi oma positsioonidelt välja suruda, kirjutab riigikogu liige ja sõjavaatleja Igor Taro (Eesti 200) oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus .

Venelased kannavad massiivseid kaotusi nii Avdijivka, Dnepri kalda kui Bahmuti operatiivsuundadel, kuid see pole nende pealetungiindu seni vähendanud. Numbrid paistavad ebaratsionaalsed – ainuüksi Avdijivka lõigul alates oktoobrist ca. 25 000 tapetut selleks, et liikuda 1,5-2 kilomeetrit edasi.

Ukraina jaoks on probleem selles, et Venemaa on suutnud olulisel määral isikkoosseisu suurendada ja neil on hetkel piisavalt kahuriliha, mida haneridades rünnakutele saata. Kuni seda jagub, jätkab Venemaa survet rindel ja saadab uusi üksusi surma.