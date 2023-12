Praha ülikoolihoones toimus tulistamine, hukkus 11 inimest

Peagi teatas Medvedev, et neid evakueeriti kõrvalasuvasse Rudolfinumi kontserdimajja, kus politsei asus neid küsitlema. «Meie õpilased on kõik terved, aga trepil oli palju verd, arste, kanderaame,» lisas ta.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi