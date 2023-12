VIDEO ⟩ Praha ülikoolis hukkus tulistamises 15 inimest, kümned said viga

Päästeteenistus teatas varem, et üheksa inimest on raskes seisundis, vähemalt viis keskmiselt raskes seisundis. Umbes 10 inimest sai kergemalt viga.

Peagi teatas Medvedev, et neid evakueeriti kõrvalasuvasse Rudolfinumi kontserdimajja, kus politsei asus neid küsitlema. «Meie õpilased on kõik terved, aga trepil oli palju verd, arste, kanderaame,» lisas ta.

Tšehhi president Petr Pavel ütles, et on sellisest vägivallast šokeeritud. Ta avaldas sügavat kaastunnet hukkunute perekondadele ja lähedastele.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et on šokeeritud mõttetust vägivallast, mis põhjustas mitme inimese hukkumise.

